Revista de imprensa internacional

O Pinterest estreia-se esta quinta-feira em Wall Street, com as ações a valer 19 dólares. Já a Amazon prepara-se para encerrar a sua plataforma na China no próximo mês de julho. Voltando as atenções para as negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, a assinatura de um acordo poderá estar para breve.

Pinterest estreia-se na bolsa a valer 10 mil milhões de dólares

A rede social Pinterest estreia-se esta quinta-feira em Wall Street com as ações a valer 19 dólares, o que coloca a cotada com uma avaliação de 10 mil milhões de dólares, o equivalente a 8,85 mil milhões de euros. Contudo, a avaliação poderá ser ainda maior — ascendendo aos 12,7 mil milhões — tendo em conta as ações preferenciais e opções. O Pinterest vai, assim, juntar-se às tecnológicas que esperam a sua estreia na bolsa norte-americana. A Uber deverá fazê-lo em maio e o Airbnb também deverá passar a estar cotada ainda este ano.

Amazon prepara-se para fechar plataforma na China

A plataforma de comércio eletrónico Amazon está a prepara-se para proceder ao encerramento do seu marketplace na China, o que deverá acontecer já em julho. A notícia foi avançada por fontes familiarizadas com o processo, que confirmam que a empresa já estava a pensar avançar com esta medida. “Estamos a trabalhar com nossos vendedores para garantir uma transição suave e continuar a oferecer a melhor experiência possível ao cliente”, disse a Amazon em comunicado. A medida está relacionada com a dificuldade que a plataforma de comércio online sentia em ganhar força na China, local onde o mercado Tmall do Alibaba Group tem assumido o controlo.

Nestlé entra com o pé direito em 2019. Receita aumenta mais de 3% no primeiro trimestre

Há três anos que a Nestlé não registava um início de ano tão forte. O primeiro trimestre do ano superou as expectativas dos especialistas, com a receita a registar um aumento de 3,4%. As vendas da marca estão, novamente, a aumentar, após um prolongado abrandamento no crescimento. A contribuir para os bons resultados estão, sobretudo, as vendas nos Estados Unidos e, também, na China, dois dos seus maiores mercados.

China e Estados Unidos cada vez mais perto da paz comercial

Depois de vários meses de imposição mútua de tarifas, os Estados Unidos da América (EUA) e a China estão a fazer progressos, trabalhando para alcançar um acordo definitivo que ponha fim à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. De acordo com o cronograma preliminar de negociações, o representante comercial dos EUA, Robert Lightizer, deverá viajar na semana de 29 de abril até Pequim e, na semana seguinte, será o seu homólogo chinês, Lui He, a deslocar-se até Washington. Já a data para a cerimónia de assinatura do acordo tem sido apontada para final de maio ou início de junho, avançam fontes próximas das negociações.

Facebook quer entrar na corridas dos assistentes virtuais

Vem aí mais um assistente virtual. À Siri, à Alexa e ao Google Assistant vai juntar-se o assistente de voz do Facebook, que está ainda a ser desenvolvido. “Estamos a trabalhar para desenvolver tecnologias de voz e um assistente de inteligência artificial, que possam funcionar em toda a nossa família de produtos”, confirmou um porta-voz da empresa liderada por Mark Zuckerberg. A CNBC já tinha avançado que a tecnológica estaria a trabalhar neste projeto desde o ano passado, sobretudo a partir das suas divisões de realidade aumentada e de realidade virtual, onde nasceram, anteriormente, os óculos de realidade virtual do Facebook.

