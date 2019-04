PSD apanha PS nas eleições europeias

A pouco mais de um mês para as eleições europeias, que se realizam no dia 26 de maio, a sondagem da Aximage dá conta de uma aproximação dos sociais-democratas aos socialistas. Bastaram três meses para Pedro Marques, candidato pelo Partido Socialistas (PS), perder a liderança destacada nas sondagens e ver a vitória “tremida”, avança o Jornal de Negócios (acesso pago).

Segundo a sondagem de abril da Aximage, o PS e o Partido Social Democrata (PSD) estão praticamente empatados. As intenções de voto no candidato do PS estão na ordem dos 33,6%, enquanto o PSD conta com 31,1%.

Depois de em três meses o PSD ter registado um crescimento próximo de 50%, os sociais-democratas avançam agora dois pontos percentuais face ao estudo de opinião da Aximage de março. Já o PS, que no mês passado se mantinha estável, regista agora uma queda de meio ponto.

Já a CDU (coligação eleitoral entre PCP e Verdes) solidifica a terceira posição, com uma ligeira subida para 9,4% das intenções dos votos, enquanto o Bloco de Esquerda subiu para 8%.

Em sentido inverso, o CDS recua para 6,8% e o novo partido de Santana Lopes, a Aliança, cai de 2% para 1,3%. Também o PAN surge em queda, com 1,3% das intenções de voto.