Os portugueses vão três vezes às urnas, este ano. Há legislativas, regionais na Madeira, mas as europeias são as primeiras, a 26 de maio, um escrutínio onde participam 17 partidos. E a ordem em que cada um deles aparecerá no boletim de voto já foi revelada pelo Tribunal Constitucional (TC).

O PCTP/MRPP encabeça o boletim, de acordo com o sorteio realizado esta terça-feira, 16 de abril, em Lisboa. O primeiro dos partidos com assento parlamentar a aparecer é o PAN, seguido do Partido Socialista (PS), que tem como cabeça de lista Pedro Marques, ex-ministro do Planeamento e Infraestruturas.

O PSD, cuja lista é encabeçada por Paulo Rangel, está na nona posição, à frente do Bloco de Esquerda. CDS está na 13.ª posição, enquanto a CDU (PCP e Verdes) está em último lugar.

Veja a ordem dos partidos no boletim de voto:

O Aliança, de Pedro Santana Lopes, que vai pela primeira vez a votos nestas europeias, aparece na parte superior do boletim de voto, estando logo abaixo do PS.

Nas europeias de 26 de maio serão escolhidos os 705 deputados para o Parlamento Europeu. Portugal ficará com 21 assentos, sendo um dos 13 Estados-Membros que mantêm o atual número de eurodeputados.