Rui Rio faz queixa do Expresso à ERC

Rui Rio apresentou uma queixa na Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) no início de janeiro contra o Expresso, confirmou ao ECO uma fonte oficial do PSD. Na queixa, o líder do PSD critica a linha editorial do jornal em relação ao partido e particulariza nos jornalistas Filipe Santos Costa e Vítor Matos, o editor de Política do jornal.

“É verdade que o PSD fez uma exposição à ERC, mas não foi propriamente contra o jornal Expresso. Foi contra o jornalista Filipe Santos Costa que, desde julho de 2018, assumiu o papel de clara oposição ao PSD, desvirtuando a sua posição profissional”, respondeu ao ECO a porta-voz do líder do PSD, Florbela Guedes (assessora de sempre de Rio desde os tempos da câmara do Porto). Qual foi a notícia que espoletou esta reação? À data, o Expresso publicou uma história sobre a viagem de Rui Rio à Guiné-Bissau, com empresários amigos, assinada por Filipe Santos Costa, que motivou uma reação negativa do presidente do PSD.

A exposição enviada à ERC, diz a mesma fonte oficial do PSD, é “factual”, cita notícias publicadas pelo Expresso entre julho e dezembro de 2018 para concluir que o jornal publica citações indiretas, notícias negativas, recurso a fontes não identificadas e ausência de contraditório, e promoção à oposição interna, entre outros pontos.

“O PSD fez a exposição à ERC com um pedido de advertência, a solicitar que o jornal se esforce por seguir as boas práticas jornalísticas, exigindo ao jornalista Filipe Santos Costa que pratique um trabalho sério. Na sequência desta exposição, a ERC notificou o PSD para esclarecer se pretendia uma sanção ou uma advertência, tendo o PSD esclarecido que apenas pretende uma advertência relacionada com a má conduta do jornalista Filipe Santos Costa”, afirmou a porta-voz do PSD.

Contactado pelo ECO, “a direção do Expresso confirma que já respondeu à ERC relativamente ao tema em questão, não tendo sido notificada de qualquer conclusão relativamente a esse processo”, respondeu fonte oficial do semanário, agora liderado por João Vieira Pereira. À data da queixa, o diretor era Pedro Santos Guerreiro, que não quis fazer quaisquer comentários. Já Filipe Santos Costa e Vítor Matos remeteram quaisquer comentários para a direção do Expresso.

Ainda assim, outra fonte do Expresso, que pediu o anonimato, desmente a tese de que a queixa é contra um jornalista particular. “É contra o Expresso, e foi o Expresso a responder”, acrescentando que o jornal continuará a fazer o acompanhamento jornalístico do PSD com o mesmo rigor e sem concessões. O ECO sabe que, na queixa, o PSD faz mesmo referências a colunistas externos e a mudanças da linha editorial no acompanhamento do PSD após a entrada do novo editor de Política, Vítor Matos, em meados do ano, que não farão jus ao histórico do semanário, segundo o PSD. Mais: Na comunicação entregue à ERC, o PSD faz, também, referências à não publicação de diretos de resposta (uma competência da direção) e às quebras de vendas do Expresso precisamente porque os militantes do PSD terão deixado de comprar o jornal.

A ERC, por seu turno, está ainda a analisar a queixa do PSD. Questionada pelo ECO, esclarece que “a referida participação se encontra em apreciação no Departamento Jurídico da Entidade”, sem adiantar quaisquer prazos para uma decisão.