É já a segunda redução no custo da eletricidade este ano. Depois da descida das tarifas no início de 2019, o Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira a descida do IVA na fatura da luz dos portugueses, cuja componente fixa passa a ser tributada a 6%, em vez dos atuais 23%, a partir de 1 de julho. Com as duas medidas, os consumidores vão poupar em média entre 27 e 34 euros por ano, consoante o operador.

Os consumidores domésticos viram já uma diminuição no preço da eletricidade de 3,5% no início deste ano. A descida — que teve, depois, também efeitos no mercado liberalizado, em muitos casos com valores superiores a 4% e 5% — foi divulgada no passado mês de dezembro pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e faz parte do objetivo de “baixar a fatura da energia dos portugueses”, disse António Mendonça Mendes.

Ao contrário da medida que entrou em vigor em janeiro, esta nova descida não é válida para todos os contratos: abrange apenas os contratos que não excedam os 3,45 kVA. António Mendonça Mendes, secretário de Estados dos Assuntos Fiscais, revela que esta medida deverá chegar a cerca de metade dos consumidores portugueses.

A poupança atinge, assim, os 6%. “Estes 6% resultam da conjugação da descida do mercado regulado com a descida do IVA”, continuou. Há quem poupe menos, mas também quem veja a fatura reduzir-se mais, variando em função do operador com quem tem contrato. E o próprio Ministério das Finanças fez simulações para demonstrar o efeito positivo que as medidas vão ter na carteira dos consumidores.

De acordo com os dados recolhidos pelo Ministério das Finanças, alguém que tenha uma potência contratada de 3,45 kVa e um consumo de 180 kWh — que é o consumo médio dos consumidores que têm tarifa social — conseguirá poupar, ao final do ano, entre cerca de 33 euros e 27 euros.

Na EDP, a poupança anual andará na ordem dos 6,7%, ou seja, 33,84 euros. Segue-se o valor poupado na Endesa, que ascende aos 6,3% ou 32,76 euros anuais. Por último, na Goldenergy, a poupança — que será a menos expressiva — marca 5,5%, o que corresponde a 27,72 euros por ano.

No exemplo que se segue considerámos um agregado que faça um consumo de 100 kWh e que tenha a mesma potência contratada, os tais 3,45 kVa. Neste caso, a poupança ando perto dos 20 e 23 euros.

Começando, novamente, pela EDP, os clientes deste operador vão poupar, anualmente, 7,5%, ou seja, 23,28 euros. Já na Endesa, a poupança vai rondar o 7,1%, portanto, 22,68 euros por ano, enquanto na Goldenergy a percentagem poupada situa-se nos 6,4%, o que se traduz num montante de 19,92 euros.