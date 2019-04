As farmácias receberam 19,4 milhões de euros para dispensarem medicamentos genéricos ao abrigo do novo regime de incentivos do Governo para aumentar a quota destes medicamentos que entrou em vigor em janeiro de 2017, de acordo com o jornal Público (acesso condicionado). As farmácias dizem que os incentivos não chegam e têm de ser revistos.

De acordo com dados do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) da Associação Nacional de farmácias (ANF), os utentes em Portugal pouparam 825,8 milhões de euros com medicamentos genéricos em 2017 e 2018.

Já as farmácias perderam 52 milhões de euros de receitas nestes dois anos, com o Cefar a estimar que os incentivos que o Estado dá para promover a dispensa de genéricos só chegue para cobrir um terço do esforço das farmácias.

O mesmo centro na dependência da Associação Nacional de Farmácias diz que uma farmácia perde em média 39 cêntimos por embalagem dispensada de medicamentos mais baratos de cada substância ativa.

Segundo o jornal, há 680 farmácias que enfrentam processos de penhora e insolvência, de acordo com os dados da ANF.