O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira a celebração de contratos de associação até 2022, no valor de mais de 45 milhões de euros, com o objetivo de “colmatar falhas de rede” nas áreas com carência de escolas públicas.

Falando no ‘briefing’ com a imprensa, no final da reunião que decorreu esta manhã em Lisboa, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, anunciou que foi “aprovada a realização de despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos de associação para os ciclos de ensino compreendidos entre 2019 e 2022”.

No comunicado do Conselho de Ministros, distribuído aos jornalistas, é referido que “foi autorizada a realização de despesa relativa aos apoios decorrentes da celebração de contratos de associação para o ciclo de ensino compreendido nos anos letivos 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, até ao montante global de 45.160.500,00 euros”.

De acordo com o Governo, os contratos de associação “visam colmatar as falhas de rede nas áreas geográficas carenciadas de oferta pública escolar, na sequência da análise da rede escolar para o ano letivo de 2019/2020”.