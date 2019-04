O Benfica ganhou margem na liderança do campeonato de futebol e, além dos adeptos, também os investidores aplaudiram o sucesso. As ações da SAD do clube das águias valoriza 2,46% na bolsa de Lisboa, para 2,91 euros por ação. Desde o início do ano, já acumula um ganho de 72,2%.

Em cerca de 30 transações, foram movimentados 10.258 títulos do Benfica esta segunda-feira de manhã, em reação ao jogo deste domingo. O clube dos encarnados goleou o Sporting de Braga, por 4-1, após reviravolta na 31.º jornada da I Liga de futebol, que continua a liderar, agora com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto.

O internacional angolano Wilson Eduardo deu vantagem aos bracarenses, aos 35 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas Pizzi, com dois golos também de castigo máximo, aos 59 e 66, Ruben Dias, aos 69, e Rafa, aos 90, consumaram a reviravolta ‘encarnada’.

Com este triunfo, o Benfica capitalizou o empate do FC Porto no terreno do Rio Ave (2-2), na sexta-feira, e isolou-se na liderança do campeonato, com 77 pontos, mais dois do que os campeões nacionais, enquanto o Sporting de Braga permanece no quarto posto, com 64.

Ao contrário da performance do Benfica em bolsa, as ações do rival FC Porto, que negoceiam nos 0,68 euros, acumulam uma perda de 2,86% este ano. Já a SAD do Sporting, que se tem visto a braços com uma crise financeira além do insucesso em campo, desvalorizou 5,48% em 2019, para 0,69 euros por título.