O Estado teve um encaixe de mais de 167 milhões de euros com as taxas dos vistos gold em sete anos, o que corresponde a cerca de 24 milhões de euros por ano. Foram aprovados aproximadamente 19 mil títulos desde 2012 e a grande maioria quis manter a residência em Portugal.

Mais de 17 mil títulos foram renovados, o que garantiu a manutenção do visto a pouco mais de dois terços dos investidores e famílias, revelam os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) citados pelo Jornal de Notícias e pelo Dinheiro Vivo (acesso condicionado).

Para se emitir o visto a despesa é de 5.324,6 euros, ao que se acrescenta uma taxa 523,7 euros pela análise do pedido. Para quem quer renovar, os custos são de 2.662,3 euros, também sujeito à mesma taxa de análise. Os valores das taxas são distribuídos pelo SEF e pelo Fundo para as Relações Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Aqueles que detém um visto gold e são residentes no país há cinco anos podem pedir também residência permanente, por mais cinco anos. Este título tem, por sua vez, um custo de emissão de 221,2 euros. Já o valor do investimento realizado para estes vistos, que se concentra maioritariamente na aquisição de imóveis, chegou aos 4,4 mil milhões de euros.