Conferência: Angola – Novo Ciclo Político e de Investimento

Estarão em debate e análise temas como a reforma do estado, o programa de privatizações angolano ou o novo regime jurídico do investimento privado em Angola. O valor geoestratégico de Angola em África e o plano de desenvolvimento de infraestruturas são outros dos temas que serão abordados no evento.

Participarão ainda António Martins da Cruz, Jaime Nogueira Pinto, Manuel Mota (Mota-Engil África), Paulo Trindade Costa (Vieira de Almeida), José Carlos Burity (Banco Atlântico Europa), Rui Amendoeira (AIA) e Rui Henriques (EY).