Google afunda mais 7% e pressiona Wall Street

Depois dos recordes registados esta segunda-feira, Wall Street iniciou a sessão de terça-feira em baixa, penalizada sobretudo pelos resultados aquém do esperado da Google.

A gigante tecnológica está a afundar 7,57% para 1.198,10 dólares, isto depois de ter apresentado uma subida de 17% das receitas no primeiro trimestre do ano para os 36,3 mil milhões de euros. O registo não impressiona os investidores, dado que se trata do mais lento crescimento de receitas em três anos. Há um ano, a faturação estava a crescer 26%.

A Apple também desliza 0,76% para 203,05 dólares, isto quando se prepara para anunciar os seus resultados após o fecho da bolsa americana.

É neste cenário que o Nasdaq e o S&P 500, que bateram recordes intradiários esta segunda-feira, estão a cair 0,7% e 0,22%, respetivamente. Já o industrial Dow Jones soma 0,15%.

Os investidores vão estar atentos às próximas duas rondas nas negociações entre os EUA e a China por causa do comércio entre as duas maiores economias do mundo. O secretário de Estado do Tesouro, Steven Mnuchin, disse esperar “progressos substanciais” nas reuniões com os negociadores chineses.

Com a temporada de resultados em curso, os analistas esperam que os lucros das empresas do S&P 500 recuem 0,2% no primeiro trimestre do ano, uma melhoria significativa face à queda de 2% que era estimada no início do mês.