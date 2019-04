Há uma dezena de interessados na fibra ótica da Altice

“Neste momento, são cerca de uma dezena de interessados, com um interesse mais concretizado e mais analisado”, avançou Alexandre Fonseca, presidente da Altice Portugal. Entre os interessados, “se olharmos a uma lógica de consórcio, todos eles têm consórcios em que existem componentes de investimento estrangeiro”, refere. Essencialmente, trata-se de europeus e americanos.

Para já, o processo de venda da rede de fibra ótica da Altice — que é, ainda, apenas uma possibilidade — está a evoluir. “A fase de análise está praticamente concluída. Estamos, agora, a perceber quais seriam as condições entre os principais interessados”, disse Alexandre Fonseca, enquanto falava com os jornalistas, à margem do evento de apresentação do projeto “Freguesias 100% Fibra”.

O presidente da empresa deixou, ainda, claro que, caso a Altice venha a optar pela venda da fibra ótica, existem condições que têm de ser garantidas pelo comprador. É o caso da “continuidade do investimento, até chegarmos 100% da população portuguesa” servida pela rede de fibra ótica.

Assim, Alexandre Fonseca diz que esta é uma fase de “perceber a valorização do ativo” e de “analisar, as condições do ponto de vista contratual”. Reforçando que este não é um tema urgente, “ao contrário do que se tem falado”, o empresário avançou que a decisão de venda ou não será tomada até ao final do primeiro semestre deste ano. “Portanto, estamos dentro dos prazos”, conclui.