Em Caracas, perante uma multidão nas ruas, o líder da oposição e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou que tem “o apoio da maioria dos venezuelanos”. Naquela que é a “fase final” do seu plano para destituir Nicolás Maduro, Guaidó disse ao altifalante: “A operação liberdade começou. A maioria está nas ruas”.

O presidente interino da Venezuela pediu, ainda, ao povo venezuelano que permaneça nas ruas e que convide e encoraje mais pessoas a protestar. Além disso, Guaidó apelou, também, à participação dos militares. “Vamos ficar aqui juntos, pedindo e exigindo que os militares participem”, afirmou, citado pela CNN (acesso livre, conteúdo em inglês).

“Há muitos anos que conversamos com as Forças Armadas. Hoje está claro para nós que as Forças Armadas estão com o povo venezuelano, não com um ditador”, referiu Juan Guaidó, acrescentando que “todos os venezuelanos, incluindo forças armadas, estão a favor da Constituição”.

O Governo de Maduro, por sua vez, já disse considerar que o país está perante um golpe de Estado, conduzido por um “grupo reduzido de militares traidores”, ao que Guaidó respondeu: “Golpe de Estado dá Maduro em Miraflores”. “O nosso protesto é sempre será pacífico”, continuou.

Recorde-se que os Estados Unidos já declararam publicamente o seu apoio a Guaidó. Através da sua conta oficial de Twitter, Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, disse que “o Governo dos EUA apoia plenamente o povo venezuelano na sua jornada pela liberdade e pela democracia. A democracia não pode ser derrotada”.