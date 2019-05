As Forças Armadas da Venezuela (FAV) confirmaram esta quinta-feira a sua lealdade ao Presidente Nicolás Maduro, durante um ato no Forte de Tiúna, a principal base militar de Caracas, no qual participaram, segundo fontes governamentais, 4.500 oficiais.

“Viemos ratificar a nossa lealdade às instituições democráticas, ao povo da Venezuela, ao comandante e chefe supremo das Forças Armadas, como o único Presidente Nicolás Maduro”, disse o general e atualmente ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López.

Por outro lado, o Presidente Nicolás Maduro fez um discurso perante os militares em que insistiu na importância da posição das FAV para a paz no país e pediu “uma conduta séria e legal para deixar que o tempo faça prodígios” nos tempos que estão.

“Estas Forças Armadas têm que, perante o mundo, dar uma lição histórica neste momento, em que na Venezuela há umas Forças Armadas consequentes, leais, coesas e unidas como nunca”, disse Nicolás Maduro.

O líder da oposição e autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, desencadeou na madrugada de terça-feira um ato de força contra o regime de Nicolás Maduro em que envolveu militares e para o qual apelou à adesão popular.

O regime ripostou considerando que estava em curso uma tentativa de golpe de Estado e não houve progressos na situação, aparentemente dominada pelo regime.