Madonna tem nova casa no bairro de Santa Catarina

Madonna tem uma nova residência em Lisboa. A cantora norte-americana já saiu do Palácio do Ramalhete, na rua das Janelas Verdes, onde estava a habitar desde o ano passado, e irá agora para uma casa de luxo no bairro de Santa Catarina, adianta o Correio da Manhã (ligação indisponível).

Quando chegou a Portugal, em 2017, a artista pop teve dificuldade em escolher um sítio para assentar. “Não consigo encontrar casa em Lisboa”, escreveu Madonna nas redes sociais, onde partilhou a dificuldade que sentiu em encontrar um novo lar na capital portuguesa. A procura estendeu-se por Sintra, pela Lapa e pelo Chiado.

Enquanto procurava casa ficou instalada no Pestana Palace, um hotel na zona de Alcântara. Até que, finalmente, no início do ano passado, conseguiu ter na mão as chaves da nova habitação: o Palácio Ramalhete, que serviu inclusive de inspiração para a obra “Os Maias”, de Eça de Queiroz.

Já neste ano foi noticiado que Madonna iria sair de Portugal até dezembro, e que deveria deixar o Palácio na rua das Janelas Verdes até março. Os relatos apontavam para que ficasse num hotel até à partida do país, mas a escolha parece ter recaído sobre outra casa, junto ao miradouro do Adamastor.