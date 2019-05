Foram constituídos 19 arguidos no âmbito da Operação Inovar, uma investigação relacionada com fraude com fundos comunitários, na obtenção de subsídios, na passada quinta-feira. Entre eles, encontra-se o presidente do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), Paulo Sousa, escreve o Público (acesso condicionado).

O SUCH é uma associação privada sem fins lucrativos tutelada pelos ministérios da Saúde e das Finanças, que tem uma participação no agrupamento complementar de empresas Somos Ambiente. Adelino Gonçalves Mendes é vice-presidente deste agrupamento, e era também chefe de gabinete do secretário de Estado da Proteção Civil, cargo do qual se demitiu após buscas ao seu gabinete.

A suspeita é de que a Somos Ambiente, bem como outras empresas ligadas a Adelino Mendes, tinham algum envolvimento num esquema de sobrefaturação, que tinha como objetivo conseguir comparticipações da União Europeia mais avultadas do que aquelas que eram devidas, adiantam fontes próximas do assunto à publicação.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, a investigação em curso teve início há sensivelmente dois anos, num processo que conta já com 73 arguidos, incluindo os 19 constituídos esta quinta-feira. Bruxelas está a seguir esta investigação, que envolve os fundos comunitários. “Estamos a acompanhar a situação e esperamos pelos resultados”, disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, citado pelo Dinheiro Vivo (acesso livre).