A União Europeia considera que a decisão de Espanha em acolher Leopoldo López, preso em 2014 pelo regime de Maduro, na sua Embaixada de Caracas foi uma “decisão nacional”. Mas apesar de ser uma decisão nacional, a UE insta o regime venezuelano a respeitar a imunidade diplomática “em todos os casos”. A posição foi assumida esta sexta-feira por um porta-voz de Federica Mogherini, alta representante da Política Exterior da UE, citado pelo “El Pais”.

Além da tomada de posição da UE, também o ministro dos Negócios Estrangeiro interino do governo espanhol voltou a abordar a questão esta sexta-feira, realçando que Espanha “limitará” as atividades políticas de Leopoldo López enquanto este se mantiver refugiado na residência do embaixador espanhol em Caracas, já que o país “não irá permitir que a sua Embaixada se converta num centro de ativismo político”, apontou Josep Borrell à margem de uma visita oficial ao Líbano.

Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, alertou por seu turno que caso o regime de Maduro decida forçar a detenção de López na Embaixada de Espanha tal será “uma ameaça de guerra”, já que estará em causa uma “violação do território espanhol e da convenção de Viena”.

O líder da oposição a Maduro, que na última terça-feira lançou um apelo à adesão dos militares ao movimento que procura derrubar Maduro, convocou para sábado uma nova mobilização popular que dê um novo alento à tentativa de transição “não violenta” no país, apelando a uma mobilização que seja “pacífica e cívica”.

Até ao momento, e de acordo com a ONU, e até esta sexta-feira, já se registaram cinco mortos na sequência dos protestos que eclodiram na terça-feira.