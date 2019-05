Hoje nas notícias: Casinos, turismo e hospitais

O atraso na atribuição da próxima concessão para explorar três casinos portugueses compromete a atividade operacional e investimentos futuros. O alojamento de curta duração dispara numa década e os hospitais públicos veem-se obrigados a recorrer aos privados para alugar equipamento. A três semanas das europeias, o salário dos eurodeputados está em destaque, enquanto os norte-americanos da Discovery Land Company negociam a compra da Costa Terra. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Americanos querem investir em megaprojeto no Alentejo

Os norte-americanos da Discovery Land Company estão em negociações para a compra da Costa Terra, um projeto turístico no Alentejo detido pela Semana. Com uma área de 200 hectares, o projeto — que nunca saiu do papel — inclui a construção de hotéis, aldeamentos turísticos e moradias, num investimento superior a 500 milhões de euros. A ideia dos interessantes vai nesse mesmo caminho. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Atraso no concurso ameaça casinos que dão 64 milhões ao Estado

Os concursos públicos internacionais para as concessões da exploração dos casinos do Estoril e de Lisboa (atualmente da responsabilidade da Estoril-Sol), bem como do casino da Figueira da Foz (pertencente à Figueira Praia, que é uma participada da Amorim Turismo) estão atrasados, segundo noticia o Público. A concessão termina a 31 de dezembro de 2020 e os operadores turísticos do setor queixam-se ao diário que o facto de o concurso ainda não ter sido lançado coloca em causa tanto a atividade operacional como investimentos futuros. Os três casinos deram ao Estado, no ano passado, 64 milhões de euros em impostos. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Alojamento de curta duração multiplica-se por 25 em 10 anos

Nasceram em Portugal 1.083 empresas cuja atividade se foca no alojamento de curta duração, em 2018. O número representa um aumento de 2.700% (superior a 25 vezes) face às 40 empresas semelhantes que nasceram em 2008, de acordo com dados do barómetro setorial Informa D&B, citados pelo Diário de Notícias. O crescimento foi “especialmente notório” na segunda metade da década, tendo em conta que, em 2013, foram criadas apenas 150 empresas neste subsetor, refere a Informa D&B. No entanto, os próximos tempos poderão ser de desaceleração já que os dados do primeiro trimestre de 2019 “mostram já uma quebra de 15% face ao ano anterior”. Leia a notícia completa no DN/Dinheiro Vivo (acesso pago).

Hospitais públicos recorrem ao privado para alugar equipamento

Há hospitais públicos a terem de recorrer a privados para alugar equipamentos médicos em falta devido às condições dos equipamentos que não são substituídos, de acordo com o DN. O Conselho de Ministros aprovou na passada quinta-feira a alocação de 91 milhões de euros a dez hospitais do Sistema Nacional de Saúde para contornar esta situação, mas a estimativa feita no ano passado aponta para a necessidade de mil milhões de euros para fazer face a estes problemas em todos os hospitais portugueses. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Eurodeputados recebem 1,4 milhões ao longo do mandato

Os deputados do Parlamento Europeu chegam a receber 1,4 milhões de euros ao longo de todo o mandato, que dura cinco anos, de acordo com o Jornal de Notícias. O órgão legislativo da União Europeia é composto por 751 deputados eleitos nos 28 Estados-Membros, sendo que os vários países irão eleger os próximos representantes nas eleições europeias, que terão lugar a 26 de maio. Além do montante dos salários dos eurodeputados, o diário aponta ainda para 25 mil euros mensais que são distribuídos pelos assistentes. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).