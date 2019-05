China pondera cancelar negociações comerciais com os EUA

A China está a ponderar cancelar as negociações comerciais com os Estados Unidos. A notícia é avançada pelo Wall Street Journal (acesso pago e conteúdo em inglês) depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter prometido aumentar as tarifas sobre os produtos chineses.

O presidente norte-americano anunciou este domingo que pretende reforçar as taxas aduaneiras à importação de produtos chineses no valor de 200 mil milhões de dólares. Além do agravamento nas tarifas, um maior número de produtos vindos do país passarão a estar sujeitos a aumentos aplicados às importações chinesas feitas pelo mercado norte-americano.

“Durante 10 meses, a China tem pago tarifas aos EUA de 25% em relação a 50 mil milhões de dólares de produtos de alta tecnologia e 10% em relação a 200 mil milhões de dólares de outros produtos”, escreveu o presidente dos EUA no Twitter. “Os 10% vão subir para 25% na sexta-feira. 325 mil milhões de dólares em produtos vendidos pela China aos EUA vão permanecer sem tarifas, mas a breve prazo terão tarifas de 25%”.

A decisão sobre a continuação ou cancelamento das conversações comerciais entre Beijing e Washington está nas mãos do vice-primeiro-ministro, Liu He. Segundo o jornal chinês South China Morning Post, citado pela Reuters, o responsável chinês pelas negociações irá manter a viagem até à capital norte-americana, mas terá encurtado o tempo de visita. Esta resposta da China estará relacionada com a estratégia do país de não negociar sob ameaça.