A prestação de serviços de manutenção a terceiros da TAP foi o segmento de negócio da transportadora aérea que mais cresceu em 2018, tendo conseguido um aumento nas receitas de 55,4% ao longo do ano, de 145,5 milhões para 226,2 milhões de euros, segundo os números que a companhia divulgou em março. Mas apesar deste forte crescimento, esta atividade da TAP, que não deve ser confundida com a operação de manutenção no Brasil, não quer ficar por aqui. Em 2019 a previsão é crescer mais 20%, com as atenções centradas a Oriente.

Suportada nas receitas da manutenção de motores de clientes internacionais, entre eles “algumas das maiores empresas aéreas europeias”, a operação da Manutenção & Engenharia Portugal (M&E Portugal) para terceiros “continuou a sua trajetória de crescimento (+55% face a 2017)” no ano passado, aponta o relatório de gestão e contas da empresa de 2018. E para este ano as perspetivas continuam positivas.

Em termos globais, a TAP prevê que o corrente ano seja mais um exercício de crescimento da M&E Portugal, que em cima dos 55% de crescimento registados em 2018, deverá acrescentar uma nova subida de 20% em 2019. Assim, e partindo dos 226,2 milhões com que fechou 2019, o salto de 20% estimado para este ano representará qualquer coisa como mais 46 milhões de euros de receitas. E até pode ser mais.

“As perspetivas para 2019” da TAP M&E Portugal, “são de consolidação face ao relevante crescimento em 2018″, apesar de, detalha o mesmo relatório, “se apontar para a continuação de um crescimento significativo no negócio de motores, cerca de 20% face a 2018″.

Um salto que só não é maior por falta de espaço, assegura a transportadora aérea. Segundo a empresa, o potencial de crescimento da M&E Portugal será amputado este ano “pela redução de atividade de manutenção de aeronaves para terceiros por ausência de slots, devido ao crescimento da frota da TAP”. Mais um facto a jogar a favor do fecho de uma das pistas do aeroporto Humberto Delgado, no entender da companhia aérea.

Fidelizar na Europa, conquistar a Oriente

A sustentar o crescimento da TAP M&E Portugal estará, por um lado, a consolidação das operações junto dos clientes europeus que a transportadora tem vindo a conquistar nos últimos anos e, por outro lado, a aposta num mercado com um enorme potencial que a companhia aérea quer começar a explorar quanto antes, o Oriente.

“O foco prossegue na fidelização dos atuais clientes, bem como no alargamento da base dos mesmos, principalmente no que respeita ao negócio de motores e para o qual o foco se vira para Oriente, onde a análise do mercado e as respetivas oportunidades apresentam um bom potencial“, assume a empresa.

Para tal, a TAP já deu início ao processo de certificação junto da autoridade chinesa para a aviação civil (CAAC, ou Civil Aviation Administration of China), país onde por estes dias se encontra o Presidente da República. “Nesta vertente, iniciou-se o processo de certificação da atividade de motores com a CAAC, a autoridade chinesa para a aviação civil”, revela o relatório de gestão da companhia aérea.

Quanto à fidelização de clientes, destacam-se os contratos de gestão de frota que a M&E Portugal mantém com a Força Aérea Francesa e com a portuguesa SATA, principais sustentáculos da atividade de manutenção de componentes para terceiros e do volume de negócios da manutenção de motores.

A M&E Portugal está, assim, a ganhar cada vez mais peso dentro do grupo, devendo reforçar ainda mais a sua importância ao longo deste ano. Se em 2017 este ramo equivalia a 4,9% do total das vendas da TAP — 145,5 milhões em 2,98 mil milhões –, no ano passado já tinha um peso de 7% — 226,2 milhões em 3,25 mil milhões. Para ajudar o grupo, e fruto da reestruturação com que a transportadora aérea avançou no Brasil, também o negócio de Manutenção neste país, que é independente da manutenção em Portugal, deverá deixar de pesar tanto nas contas do grupo, com a TAP a antecipar um lucro residual deste ramo em 2019.