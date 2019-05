Já foi criado o grupo de trabalho para a cibersegurança, cujo principal objetivo é definir as boas práticas nesta área destinadas às empresas e aos consumidores. A equipa, constituída por representantes de seis entidades, terá de apresentar um relatório final das suas atividades e resultados até ao final de julho.

O Governo criou o Grupo de Trabalho para a Cibersegurança (GTCS), destinado a “avaliar, propor e desenvolver iniciativas destinadas a disseminar soluções e boas práticas de cibersegurança junto do tecido empresarial” e a “explorar as oportunidades que a cibersegurança oferece enquanto setor económico”, lê-se no anúncio publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Para o Governo, o uso crescente das tecnologias “apresenta um conjunto de riscos relacionados com a segurança”, “implicando desafios ao nível da cibersegurança que podem ter associados elevados impactos económicos”.

O GTCS vai ser constituído por representantes de seis entidades: Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE), Direção-Geral do Consumidor (DGC), Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI), Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e Agência Nacional de Inovação, S. A. (ANI).

Além disso, esta equipa terá ainda de consultar e envolver nesta missão outras 19 entidades, tais como associações empresariais e de defesa dos consumidores, instituições de ensino superior e entidades do setor empresarial (Euronext, Siemens, Sonae, etc.). “O GTCS pode ainda proceder à consulta ou solicitar a participação e audição de outras entidades, públicas e privadas, bem como de personalidades de reconhecido mérito”.

O grupo de trabalho vai reunir-se nas instalações do Ministério da Economia, “sob acompanhamento dos Gabinetes dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da indústria, comércio, serviços e defesa do consumidor” e deve apresentar “um relatório intercalar das suas atividades até 15 de maio de 2019 e um relatório final das suas atividades e resultados até 31 de julho de 2019”.