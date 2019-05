Papeleiras pressionam Lisboa. PSI-20 cai pelo sétimo dia

A bolsa nacional arrancou em terreno negativo, naquela que é a sétima sessão consecutiva de perdas. O PSI-20 sofre perdas ligeiras, pressionado pelas papeleiras.

O índice PSI-20 iniciou a sessão a desvalorizar uns escassos 0,07%, para os 5.229,39 pontos, enquanto o Stoxx 600, referência europeia, perde 0,2%.

O rumo do índice bolsista nacional está a ser penalizado pela queda dos títulos das papeleiras, com a Altri e a Semapa a verem as suas ações recuarem 0,83% e 0,28%, respetivamente, para os 6,59 e 14,04 euros.

Também a Nos se destaca nas perdas, recuando em bolsa 0,85%, para os 5,81 euros por ação.

Contudo, compete à EDP Renováveis ser a principal referência da sessão. Antes da abertura do mercado, a empresa liderada por Manso Neto anunciou as contas do primeiro trimestre em que reportou uma quebra de 35% dos seus lucros, para 61 milhões de euros, castigada pelos custos da dívida.

O rumo das ações da empresa de energias renováveis está ainda a ser influenciado pela entrada em ex-dividendo, com estas a caírem ainda assim uns ligeiros 0,23%, para os 8,58 euros. Na próxima sexta-feira, a EDP Renováveis distribui um dividendo bruto de sete cêntimos por ação.

Pela positiva, destaque para os CTT que ganham 1,78%, para os 2,52 euros, a recuperar das fortes perdas recentes. Já a EDP soma 0,18%, para os 3,306 dando algum suporte adicional ao índice PSI-20.