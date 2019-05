A venda da Opway à Nacala Holdings, que aconteceu no final de 2017, foi revertida. A construtora voltou, assim, para as mãos dos antigos donos, que terão alegado incumprimento contratual por parte da compradora.

O processo voltou atrás em dezembro do ano passado, adianta o Jornal de Negócios (acesso pago), que fala em incumprimento contratual por parte da Nacala Holdings, relativamente ao contrato de venda assinado. O mesmo documento previa um compromisso de capitalização da Opway, que também acabou por não acontecer.

A Nacala Holdings, que chegou a planear incluir a Opway no Grupo Elevo, o qual tinha comprado em setembro de 2017 ao fundo Vallis, não terá levantado oposição ao acordo que ditou a reversão da venda.

Assim, com esta reversão, a Opway regressou à Spring Charisma e, em março, passou a ter um novo Conselho de Administração, liderado agora por Luís Duarte. Na administração inclui-se agora Daniel Lucas, com ligações à empresa moçambicana Nadhari, que em 2015 apresentou a proposta mais alta pela Opway no leilão realizado pela Espírito Santo Industrial (ESI), mas a venda não aconteceu.

Desde o colapso do Banco Espírito Santo (BES), a construtora já passou por várias dificuldades. A queda do banco teve um impacto imediato na Opway, tendo sido forçada a avançar com uma segunda restruturação pouco tempo depois de ter concluído a primeira. Em 2015 recorreu ao Processo Especial de Revitalização (PER) e, nesse mesmo ano, acabou por ser leiloada por 1,35 milhões de euros, diz o Negócios.

Continuou com dívidas de 150 milhões de euros à banca e 20 milhões a fornecedores e o PER acabou por se atrasar mais de um ano. Em 2016 o problema foi a Caixa Geral de Depósitos, o seu maior credor na altura.