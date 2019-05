O BCP lucrou 153,8 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. O resultado líquido melhorou 79,7% face ao período homólogo e ficou acima do esperado pelo mercado. O negócio em Portugal ajudou a impulsionar as contas, com a atividade doméstica a mais que duplicar para 94,3 milhões de euros.

O lucro, que compara com a estimativa média dos analistas de 106 milhões de euros, beneficiou dos investimentos realizados pelo banco liderado por Miguel Maya. Os dados enviados esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) indicam que os proveitos de instrumentos de capital aumentaram 171% para 68,3 milhões e tiveram um impacto nos resultados de 43,2%. Tal como o Santander Totta, também o investimento em dívida pública rendeu ao BCP, tal como vendas de carteiras de ativos.

O produto bancário cresceu 11,1% para 597,7 milhões de euros, impulsionado pelo crescimento de 17,9% na margem financeira, para 362,7 milhões de euros. “Apesar da forte pressão, mantemos a taxa nos 2,2%”, destacou Miguel Maya, na apresentação de resultados.

Em sentido contrário, as comissões contribuíram menos para os lucros devido ao negócio internacional. No total, as comissões recuaram 0,7% para 166,6 milhões de euros. Em Portugal, houve um aumento de 1,7%, apesar da forte quebra de 16,3 nas comissões de mercados, o que Miguel Maya considera ser um reflexo do desempenho dos mercados financeiros no trimestre.

“Em Portugal, o crescimento do negócio bancário mais que compensa evolução menos favorável das comissões de mercados de capitais”, refere o banco. Já nas operações internacionais registaram uma redução de 5,6%.

Também os custos operacionais aumentaram, em 4,5% para 253,5 milhões de euros, “impactados pela maior contribuição para o fundo de resolução e por custos com IT”. O número de clientes do BCP atingiu os 4,9 milhões (mais 300 mil que no período homólogo) e a meta é chegar aos seis milhões em 2021.

A emissão de obrigações AT1 realizada em janeiro, a par da melhoria nos resultados levou a um reforço do rácio de capital para 15,2%. A non-perfoming exposure (NPE) caiu em 1,9 mil milhões de euros e a cobertura de NPE por imparidades aumentou para 55% e da cobertura total para 110%.

(Notícia em atualização)