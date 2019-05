O Morgan Stanley criou, ainda em 2016, um fundo para que os seus clientes mais ricos pudessem estar à frente na lista de investidores quando a Uber lançasse a oferta pública inicial (IPO). A operação aconteceu na semana passada e deverá render milhões de dólares ao banco de investimento em comissões, mas os clientes deverão enfrentar perdas, segundo noticia esta segunda-feira a Bloomberg (acesso condicionado e conteúdo em inglês).

O banco ofereceu a clientes de elite e funcionários a oportunidade de serem os primeiros compradores de ações da Uber, através do fundo New Riders, a um preço de 48,77 dólares por título. A posição no fundo seria convertida em ações classe A no IPO. O investimento mínimo era de 250 mil dólares e a comissão cobrada pelo banco de 2%, de acordo com documentos consultados pela Bloomberg.

A Uber chegou esta sexta-feira à bolsa de Nova Iorque e as primeiras transações foram de perdas. A tecnológica detentora de uma plataforma de transporte de passageiros acumulou uma perda de 7,62% a valer 41,57 euros na primeira sessão em Wall Street.

A estreia aconteceu depois de um IPO, em que a Uber captou 8,1 mil milhões de dólares com a venda de 180 milhões de ações a 45 dólares por cada título. Apesar de a procura ter superado a oferta, o preço ficou abaixo do esperado. O intervalo estimado pelos analistas para o preço por ação situava-se entre os 44 e os 50 dólares por ação. O Morgan Stanley esperava 48,77 dólares.

A Bloomberg acrescenta que os mesmos documentos não indicam quanto é que vão angariado pelo banco de investimento junto de clientes e funcionários para esta operação. Contactado pela agência, o Morgan Stanley recusou comentar.