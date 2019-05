A Uber levantou 8,1 mil milhões de dólares na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) desta quinta-feira. Antes de entrar na bolsa de Nova Iorque na próxima sessão, vendeu 180 mil ações a 45 dólares por cada título.

A procura superou a oferta, mas o preço ficou abaixo do esperado, de acordo com dados divulgados pela Bloomberg. O intervalo estimado pelos analistas para o preço por ação situava-se entre os 44 e os 50 dólares por ação. Será ainda assim a maior entrada em Wall Street em sete anos, ficando acima do Facebook.

Face ao valor das ações no IPO, a tecnológica detentora de uma plataforma de transporte de passageiros chega à bolsa avaliada em 75,5 mil milhões de dólares, de acordo com a Bloomberg, ou em 82 mil milhões de dólares, segundo a Reuters e o Wall Street Journal. A avaliação feita, no ano passado, pelos bancos de investimento à tecnológica era de 120 mil milhões.

Criada há dez anos, a empresa registou um prejuízo de 1,8 mil milhões de dólares (excluindo os ganhos extraordinários da vendas de unidades na Rússia e na Ásia).

O IPO da Uber acontece numa altura de turbulência nos mercados financeiros, devido ao agravamento da guerra comercial entre a China e os EUA. A concorrente direta Lyft já desvalorizou 23% desde que entrou também na bolsa de Nova Iorque, no final de março.