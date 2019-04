O setor do táxi vai lançar na terça-feira uma aplicação para smartphone que promete concorrer com a Uber e não tem tarifas dinâmicas. Trata-se de um projeto da Antral, associação do setor que é liderada por Florêncio de Almeida, um dos protagonistas do braço de ferro entre taxistas e plataformas eletrónicas, confirmou o ECO junto do próprio.

"É uma plataforma de táxi do género da Uber.” Henrique Santos Diretor da Izzy Move

A aplicação chama-se Izzy Move e vai estar disponível em todo o país. Promete arrancar com cerca de 2.000 táxis e trazer dinâmica ao setor, permitindo aos clientes pagarem as viagens como quiserem. Seja com cartão bancário ou com numerário, ou mesmo através do telemóvel, explicou o diretor da empresa, Henrique Santos.

“É uma plataforma de táxi do género da Uber”, disse, em conversa com o ECO. A diferença está na “honestidade” dos preços praticados, segundo o próprio. Diz que, uma vez que os preços dos táxis são tabelados por lei e o setor está impedido de praticar tarifas dinâmicas, como faz a Uber, o cliente vai saber que está a pagar um preço “justo”. A aplicação também faz uma estimativa do custo da viagem, que pode variar no final.

Segundo Florêncio de Almeida, presidente da Antral, pelo menos uma dezena de centrais de rádio de táxis já se associou a este projeto. A app está a ser desenvolvida “há quatro anos” e, de acordo com Henrique Santos, será apresentada na próxima terça-feira, 23 de abril. Espera-se a presença do secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, ou possivelmente do ministro da tutela, João Pedro Matos Fernandes.