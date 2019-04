A bolsa nacional encerrou a semana mais cedo e em baixo de forma. O PSI-20 cedeu pela segunda sessão consecutiva, penalizado pelos maus desempenhos da Galp, da Jerónimo Martins e do BCP. A negociação na praça portuguesa só será retomada na próxima segunda-feira, dado que amanhã se encontra encerrada devido ao feriado da sexta-feira Santa.

Foi ligeira a perda do principal índice português: caiu 0,15% para 5.359,75 pontos. E isto numa semana em que Lisboa acumulou perdas também elas ligeiras, a rondar os 0,4%, depois de três semanas em alta que colocaram o índice perto de entrar em terreno “bull market”.

Sete cotadas fecharam abaixo da linha de água e determinaram o rumo dos acontecimentos, sobretudo os três pesos pesados nacionais: a petrolífera Galp cedeu 0,41% para 14,41 euros, a retalhista Jerónimo Martins caiu 0,39% para 14,03 euros e o banco BCP perdeu 0,32% para 0,2492 euros. Mas o pior desempenho acabou por pertencer à Pharol: os títulos tombaram mais de 3% para 0,1694 euros.

Do outro lado, a travar maiores perdas, estiveram 11 cotadas, com destaque para a Navigator e EDP. Ambos os títulos somaram 1,7%. No caso da elétrica, esta evolução acontece nas vésperas da decisiva assembleia geral de acionistas, marcada para o dia 24 de abril, que vai determinar o rumo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges. Os chineses oferecem uma contrapartida de 3,26 euros, mas o mercado avalia a EDP em mais: as ações fecharam nos 3,444 euros.

“Em parte, uma porção das perdas do PSI-20 é explicada pelo ajuste que o índice sofreu em virtude da Navigator negociar sob a forma de ex-dividendo. A empresa irá distribuir um dividendo ordinário de 0,2371 euros por ação mais 0,04184 euros através da distribuição de reservas. A Navigator acabou por ser o melhor performer da sessão”, explicaram os analistas do BPI.

Lá por fora, a sessão europeia acabou por ser positiva. O índice de referência do Velho Continente, o Stoxx 600, somou 0,19%, tendo sido acompanhado pelas principais praças da Alemanha, França e Espanha, que registaram subidas entre 0,3% e 0,6%.

“Para tal, contribuíram os bons resultados reportados por algumas empresas e o sentimento positivo que tem animado as bolsas do Velho Continente. O índice PMI relativo à indústria manufatureira alemã conseguiu encetar uma tímida recuperação em abril após a forte queda de março. No entanto, esta recuperação foi menor do que os economistas antecipavam”, justificaram os analistas.

Galp perde energia

(Notícia atualizada às 17h04)