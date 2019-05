A primeira-ministra britânica, Theresa May, reuniu-se esta terça-feira com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, e no final da reunião o Governo britânico diz que vai submeter uma nova proposta ao Parlamento britânico na primeira semana de junho. Ainda não há acordo, mas Theresa May quer o Brexit concluído antes de o Parlamento fechar no verão.

Mais uma ronda de negociações entre Theresa May e Jeremy Corbyn e há finalmente progressos, pelo menos no que ao calendário diz respeito. O Governo britânico já não vai conseguir fechar um acordo a tempo de evitar a realização de eleições europeias — o partido do Brexit de Nigel Farage lidera nas sondagens –, mas quer fechar um acordo ainda antes de o Parlamento britânico fechar para as tradicionais férias de verão.

De acordo com um comunicado do Executivo após as negociações, Theresa May irá submeter uma nova proposta ao Parlamento na primeira semana de junho.

Para já, as negociações vão continuar, com uma nova reunião marcada para esta quarta-feira, agora de forma oficial. Sobre as conversas desta terça-feira, o Governo britânico diz apenas que estas foram “úteis e construtivas”

Jeremy Corbyn também comentou a reunião, através de um porta-voz, adiantando apenas que a reunião durou uma hora e que exigiu ao governo britânico que se aproximasse mais das suas posições, e que o governo prometeu dar mais informação na próxima reunião, que decorre já esta quarta-feira.