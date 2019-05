Depois do WhatsApp, é agora a vez de a Microsoft alertar os utilizadores para atualizarem os sistemas como forma de evitar um potencial ataque. Na base do problema está um bug detetado pela tecnológica, que afeta particularmente o Windows 2003 e XP, versões dos sistemas operacionais já antigas, mas ainda utilizadas por algumas pessoas.

Para prevenir os utilizadores contra estas vulnerabilidades, a Microsoft lançou uma atualização de segurança para todos os clientes, para proteger as plataformas, avança o Wall Street Journal (acesso pago/conteúdo em inglês). Este bug pode ser utilizado para propagar malware por vários computadores de uma forma semelhante ao WannaCry, um vírus que, há dois anos, desligou aparelhos por todo o globo.

A tecnológica fundada por Bill Gates sinaliza que, por enquanto, “esta vulnerabilidade não foi explorada, mas é altamente provável” que tal aconteça, num post publicado no blog. Além das versões mencionadas, também o Windows 7 e o Windows Server 2008 estão vulneráveis.

Já os sistemas mais recentes, Windows 8 e 10, estão protegidos, algo que “não é uma coincidência”, aponta Simon Pope, um dos responsáveis do centro de segurança da tecnológica. “A Microsoft investe fortemente no fortalecimento da segurança dos produtos, muitas vezes através de grandes melhorias na arquitetura que não são aplicáveis em versões anteriores do Windows”, explica.

Este anúncio chega numa semana em que foram também encontradas vulnerabilidades em chips da Intel, que, se exploradas, podem ser utilizadas para roubar informação sensível diretamente do processador. Empresas como a Apple, a Amazon, a Google e a Mozilla lançaram “remendos” para mitigar os efeitos desta falha.