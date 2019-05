Revista de imprensa internacional

Depois dos atentados na Nova Zelândia, o Facebook vai enrijecer as suas políticas de live streaming. Ainda no mundo da tecnologia, a Microsoft alerta para potencial ameaça informática e a Huawei pode estar a um passo de ser banida de fazer negócios com as empresas norte-americanas. Donald Trump aumenta a pressão sobre Irão e economia chinesa perde vitalidade.

Reuters

Donald Trump a caminho de banir negócios com chinesa Huawei

Donald Trump deverá assinar uma ordem executiva que proíbe a utilização por empresas norte-americanas de equipamentos de telecomunicações feitos por fabricantes que representem um risco nacional. Ainda que nenhuma fabricante seja referida em particular, fontes próximas da Casa Branca asseguram mesmo que esta medida deverá deixar os Estados Unidos mais perto de banirem todos os negócios com a chinesa Huawei, já que Washington acredita que a empresa poderá estar a ser usada por Pequim para espiar as companhias americanas. A avançar esta medida, a relação comercial entre os Estados Unidos e a China deverá deteriorar-se, num momento em que as tensões já estão particularmente agravadas.

The Wall Street Journal

Economia chinesa já estava a “perder vapor” ainda antes das tarifas de Donald Trump

A desaceleração da economia chinesa já é uma certeza, mas o que se mantêm em aberto é o impacto efetivo das tarifas aduaneiras aplicadas por Donald Trump às importações sínicas nessa tendência. É que, dizem os analistas, a vitalidade da economia da China já estava em dúvida, ainda antes de o Presidente dos Estados Unidos ter desencadeado a guerra comercial com Pequim, castigando a importação de produtos chineses. Ainda assim, alguns economistas acreditam que os ataques comerciais entre os Estados Unidos e a China deverão implicar que a economia dessa última potência continue a enfrentar dificuldades, nos próximos tempos.

Le Monde

Como os Estados Unidos estão a pressionar o Golfo Pérsico, dos ataques por drone aos “atos de sabotagem”

Os Estados Unidos estão a fazer “máxima pressão” sobre o Irão, como ficou demonstrado por uma série de incidentes, da “sabotagem” de quatro navios mercantes aos ataques de drone a uma das principais infraestruturas petrolíferas da Arábia Saudita. Face a estes acontecimentos, há mesmo receios de que o conflito escale. A tensão está ainda a ser alimentada pelas contradições de Donald Trump.

The Wall Street Journal

Depois do WhastApp, Microsoft alerta para potencial ataque informático

Depois do WhatsApp, chegou a vez de a Microsoft alertar os utilizadores para atualizarem os sistemas, para evitar um potencial ataque. Na base do problema estará um bug que a tecnológica corrigiu, no Windows 2003 e XP, versões dos sistemas operacionais já antigas mas ainda utilizadas por algumas pessoas.

TechCrunch

Facebook introduz nova política para evitar abusos no livestreaming

Depois dos atentados em dois templos na Nova Zelândia terem sido transmitidos em direto pelo Facebook, a rede social de Mark Zuckerberg vai mudar as suas políticas. A partir de agora, qualquer utilizador que quebre as regras pelo menos uma vez fica banido de usar o serviço de live streaming da plataforma. “Quem violar as nossas políticas mais sérias ficará proibido de usar o live por período de tempo, por exemplo 30 dias, a partir da primeira ofensa”, explicou o Facebook.

