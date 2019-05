Inovar nos RH

Nas últimas décadas, são muitas as empresas que procuram compreender os seus clientes, desenhar experiências que aumentem o seu grau de satisfação e consequentemente, a sua fidelização. Neste exercício, as empresas investem recursos porque procuram um retorno imediato em termos de vendas, recomendações, notoriedade no mercado, etc. E todos concordamos que este esforço é necessário, porque o cliente (que por acaso somos todos nós) está mais exigente, com expetativas mais elevadas, e sobretudo, expetativas diferentes, que importa conhecer para poder “encantar”.

Mas, cada vez mais percebemos que o “eu cliente” é indivisível do “eu trabalhador”, do “eu família” ou do “eu social”. Na realidade, somos um só ser. E também percebemos que uma organização é um sistema complexo, composto por seres humanos, motivados por necessidades, perspetivas e emoções diferentes.

O desafio, hoje, é ser capaz de dar resposta à pergunta: Como podemos nós, profissionais de RH, desenvolver uma organização que satisfaça as necessidades dos colaboradores, promova a worklife integration, surpreenda e fidelize os clientes e dê resposta às exigências do negócio?

Hoje os colaboradores querem trabalhar em locais onde se sintam inspirados e reconhecidos, onde possam aprender e evoluir. Querem usar tecnologia intuitiva e ter processos de trabalho simples e descomplicados. Querem ter autonomia para decidir onde e como trabalhar, de modo a serem mais produtivos e sentirem que o seu trabalho acrescenta valor à organização.

Desenhar a Employee Experience (Experiência de Colaborador) tem de passar a ser um tema na agenda dos RH. Mas uma experiência memorável e relevante não acontece por acaso. Para desenhar a experiência de colaborador, customizada às pessoas e alinhada com a estratégia da organização, os RH precisam desenvolver competências de Design Thinking. São estas novas competências que lhes vão dar a inspiração para redesenhar o próprio ambiente de trabalho – Workplace, a forma como as pessoas trabalham e as ferramentas digitais que utilizam – Tecnologia, a forma como comunicam e interagem entre si – Cultura, bem como a forma como recrutam, treinam, desenvolvem o talento, envolvem e avaliam as suas pessoas.

Desenvolver os conhecimentos de Design Thinking, significa aprender a forma de trazer valor ao negócio e às pessoas. E isso só é possível quando o profissional de RH consegue ter uma visão holística da organização, quando faz uma pesquisa etnográfica para entender os desafios e as expetativas dos seus clientes internos, quando de forma empática entende os insights recolhidos, e quando se predispõe a trabalhar de forma colaborativa com todos para chegar a soluções inovadoras. E, por fim, quando é capaz de transformar estas ideias em ações concretas.

Ao envolver os clientes e os colaboradores na definição do problema e na co-criação de soluções, o Design Thinking enfatiza o comprometimento, o diálogo e o trabalho colaborativo, gerando um amplo compromisso com a mudança.

Venha conhecer mais sobre a abordagem do Design Thinking e entender o seu potencial e aplicação prática à Gestão de Recursos Humanos no próximo curso de Design Thinking para a Gestão de Recursos Humanos do CECOA que se realizará em Lisboa nos dias 16 e 17 de maio de 2019.

Para mais informações, contactar através do 213 112 400 ou do e-mail inova@cecoa.pt.

Carmen Almeida

HR Consultant |Design Thinking Facilitator |Employee Experience Designer | Formadora do CECOA