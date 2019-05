O Partido Socialista continua a liderar as sondagens para as próximas eleições europeias, que se realizam no dia 26 de maio. De acordo com uma sondagem divulgada pela SIC e pelo Expresso, o PS recolhe 36% das intenções de voto, mais oito pontos que o PSD, o segundo partido que reúne mais intenções de voto dos portugueses.

A sondagem realizada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) e pelo ISCTE para o Expresso e para a SIC, dá 28% das intenções de voto ao PSD.

O Bloco de Esquerda surge em terceiro lugar com 9% das intenções de voto, sensivelmente o dobro daquele que foi o resultado do partido liderado por Catarina Martins nas eleições europeias de 2014 e que lhe permitiu eleger apenas um deputado, a novamente cabeça de lista Marisa Matias.

O PCP surge empatado com o CDS-PP em quarto lugar, ambos com 8% das intenções de voto. Caso se concretizasse este resultado, o PCP veria o seu resultado cair em mais de 4 pontos face ao alcançado nas eleições de 2014.

O PSD e o CDS-PP concorreram em coligação nas europeias de 2014. Os dois partidos juntos conseguiram 27,71% dos votos. De acordo com esta sondagem, os dois partidos juntos recolhem agora 36% das intenções de voto.

De acordo com esta sondagem, 47% dos portugueses admite não votar no dia 26 de maio.

O inquérito foi realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) e pelo ISCTE para o Expresso e para a SIC, com base em duas sondagens, a primeira realizada entre 22 de abril e 3 de maio e a segunda entre 7 e 12 de maio. Na primeira foram selecionados 80 pontos de amostragem, contactados 2619 lares elegíveis de onde resultaram 802 entrevistas válidas (uma taxa de resposta de 31%). Na segunda foram selecionados 80 pontos de amostragem, contactados 2597 lares elegíveis de onde resultaram 803 entrevistas válidas (uma taxa de resposta de 31%). A margem de erro máxima associada é de cerca de 3,5%, com um nível de confiança de 95%.