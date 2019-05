Europeias: São 10,7 milhões os portugueses chamados às urnas

Cerca de 10,7 milhões de eleitores podem votar nas eleições para o Parlamento Europeu (PE) que têm lugar em Portugal no próximo dia 26, de acordo com os últimos dados do recenseamento eleitoral.

Os eleitores com capacidade eleitoral ativa são no total 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o PE, em maio de 2014, eram 9.696.481. O número de eleitores residentes no estrangeiro passou de menos de 300 mil nas eleições de 2014 para 1.431.825, resultado do processo de recenseamento automático, explicou na semana passada o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Deste total de cerca 1,4 milhões, 583.680 são residentes fora da Europa e 848.145 estão inscritos como residentes na Europa, segundo os dados publicados no site da Secretaria Geral da Administração Interna. Estão também registados 10.751 cidadãos de outros países da União Europeia (UE), o que também constitui um aumento em relação aos 8.981 inscritos para as anteriores eleições. Faro é o distrito com mais estrangeiros registados (4.841).

Os distritos de Faro, de Lisboa, do Porto e de Setúbal são os únicos do continente onde se regista um aumento do número de eleitores, no caso do Porto, um aumento mais pequeno. Em todos os outros distritos, o número é inferior ao das eleições europeias de 2014.

No território continental, Portalegre é o distrito com menos eleitores (96.529) e Lisboa o que concentra maior número (1.916.395). Na região autónoma da Madeira, estão registados 257.491 eleitores, 250 dos quais de países da UE. Nos Açores, há 229.035, incluindo 166 de países da UE.