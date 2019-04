Com quase a totalidade dos votos contados, Benjamin Netanyahu está em vias de ser reconduzido para um quinto mandato como primeiro-ministro de Israel. A manterem-se estes resultados, e uma reviravolta parece muito pouco provável, Netanyahu tornar-se-á no primeiro-ministro há mais tempo no cargo em Israel.

No Parlamento, o Likud deverá manter o mesmo número de deputados que a oposição, avança a imprensa internacional. Com 97% dos votos já contados, quer o Likud quer a Coligação Azul e Branca do antigo chefe do Estado-Maior israelita, asseguraram já 35 dos 120 lugares no parlamento israelita, escreve o britânico Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês). Apesar do empate, Benjamin Netanyahu parece estar mais bem colocado para formar uma coligação que lhe permita manter o lugar de primeiro-ministro, unindo-se a nacionalistas, à extrema-direita e aos aliados religiosos.

A noite eleitoral fica marcada pela declaração de vitória dos dois candidatos. Ainda na terça-feira, Netanyahu disse que “esta é a noite de uma tremenda vitória” e avançou que já tinha iniciado conversações com os partidos da extrema-direita. Diz o líder do Likud que a extrema-direita já concordou em recomendar ao presidente israelita que seja ela, Netanyahu, a formar o futuro governo.