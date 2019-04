Faltam cinco dias para Lisboa enviar para Bruxelas o Programa de Estabilidade para 2019-2023 e de Washington chegam sinais de aviso. Com menos PIB, o défice vai ser maior. O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou a previsão para o défice deste ano, antevendo agora que ele fique em 0,648%, o triplo do objetivo traçado pelo Governo português, que Mário Centeno se prepara para manter na atualização do documento que segue para a Comissão Europeia.

Em outubro, o FMI previa que o défice deste ano ficasse em 0,4% do PIB, uma projeção já pior do que a do Executivo. Na atualização que fez à base de dados do World Economic Outlook, que foi publicado esta terça-feira, a projeção para o saldo orçamental degrada-se, para um défice de 0,648%. Um valor que corresponde ao triplo da meta do Governo e iguala a previsão que a Comissão Europeia tem para Portugal. Se se confirmar, significa que Portugal piora o desempenho orçamental face a 2018, quando conseguiu um défice de 0,5%.

Para esta quarta-feira está agendada a publicação do Fiscal Monitor, um documento do FMI sobre a área orçamental. Mas a nova previsão consta da atualização feita, entretanto, à base de dados do Fundo, como avançou primeiro o Expresso.

O FMI está também mais pessimista quanto à dívida pública. Esta ainda vai diminuir este ano para 119,5%, mas este rácio fica um ponto percentual do PIB acima do previsto pelo Governo no Orçamento e mais 1,7 pontos percentuais que o previsto pelo FMI em novembro.