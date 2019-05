A contagem decrescente começou. O Sport Lisboa e Benfica prepara-se para disputar, no final da tarde deste sábado, o jogo decisivo que lhe poderá ditar a 37.ª vitória do Campeonato Nacional de Futebol. Independentemente do resultado do jogo, a SAD encarnada já pode ostentar as faixas de campeã no campeonato da bolsa. Seja em Portugal, seja na Europa.

As ações da SAD dos encarnados valorizam 78,6% em bolsa desde o início da época a 4 de agosto com o jogo da Super Taça que colocou frente a frente o FC Porto e o Desportivo das Aves. É o melhor registo bolsista entre as quatro SAD desportivas cotadas na bolsa nacional, mas também de um conjunto de 22 clubes de futebol europeus.

Evolução das ações dos três grandes

Fonte: Reuters | Evolução entre 1 de agosto de 2018 e 16 de maio de 2019

Na praça bolsista nacional, o avanço dos títulos do Benfica comparam com os desempenhos negativos acumulados naquele período tanto pelos títulos da SAD do Sporting, como do Porto e do Braga.

As ações do Sporting Clube de Portugal recuam 1,4%, desde o início de agosto, enquanto as do Futebol Clube do Porto desvalorizam 5,4%. Já o pior registo bolsista cabe ao Sporting de Braga com as ações da sua SAD a tombarem 16% no mesmo período.

Benfica bate Juventus na Europa

Já a nível europeu, nem Cristiano Ronaldo parece ser suficiente para que a Juventus destrone o Benfica no campeonato dos ganhos bolsistas. À semelhança do que acontece na bolsa nacional, a SAD encarnada também é a cotada do setor do futebol que mais valoriza a nível europeu, à frente da Juventus, tendo em conta o universo de 22 clubes europeus que integram o índice Euro Stoxx Football.

O top cinco dos ganhos bolsistas europeus

Fonte: Reuters | Desempenho entre 1 de agosto de 2018 e 16 de maio de 2019

A valorização de quase 80% dos títulos da SAD da Luz supera o avanço de 56% acumulado pelas ações da Juventus desde o início do mês de agosto. Ou seja, 15 dias depois de Cristiano Ronaldo se ter juntado oficialmente ao clube de Turim, contratação que valeu uma forte aceleração bolsista das ações da Juventus. Há cerca de um mês, e a quatro jornadas do fim da prova, a Juventus garantiu a vitória do 8.º campeonato de Itália consecutivo. Foi um feito inédito entre equipas dos cinco principais campeonatos europeus.

Já ao Ajax cabe a última posição do pódio europeu dos ganhos bolsistas. As ações do clube holandês acumulam ganhos de 49,1% desde o início de agosto. Isto depois de há poucos dias, o Ajax ter garantido a 34.ª vitória do campeonato holandês.

Graça aos fortes desempenhos bolsistas destes três títulos, e de outros oito, o índice europeu que agrega os clubes de futebol valoriza mais de 11% no período considerado.

Mas a atual época não está a correr de forma positiva para todos os títulos do setor de futebol. É o caso do dinamarquês Brondby, mas também dos turcos Fenerbahçe e Besiktas. As ações desvalorizam 52,5%, 53% e 46,9%, respetivamente, isto considerando as cotações em euros.