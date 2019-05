No computador ou no telemóvel, sem fios ou por fibra, a forma como os portugueses acedem à internet mudou muito desde que o acesso era feito com o modem ligado à tomada do telefone. Hoje, os acessos de alta velocidade à rede global são uma realidade para grande parte das famílias e as empresas já se renderam quase que por completo à utilização do ciberespaço.

Neste Dia Mundial da Internet, o ECO preparou uma infografia com alguns dados sobre a forma como esta tecnologia se enraizou na sociedade e está a transformar a economia e o mundo.