O Presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, propôs este domingo que se realizem em setembro as legislativas antecipadas, convocadas após a rutura da coligação no Governo devido a um escândalo que levou à demissão do vice-chanceler.

“Devido aos prazos estabelecidos pela Constituição, defendo eleições em setembro, se possível no início de setembro”, declarou Van der Bellen numa breve declaração à imprensa na sede da Presidência, onde se apresentou acompanhado pelo chanceler, Sebastian Kurz.

O chefe de Estado e o líder do Governo mantiveram antes uma reunião para discutir os próximos passos a dar após a crise iniciada na sexta-feira com a divulgação de um vídeo comprometedor do vice-chanceler e líder da extrema-direita, Heinz-Christian Strache.

Strache anunciou no sábado a sua demissão do Governo, depois de reveladas ligações comprometedoras com a Rússia envolvendo a adjudicação de contratos públicos em troca de apoio financeiro. Segundo as informações divulgadas na sexta-feira por dois jornais alemães, foi gravado a prometer a uma suposta sobrinha de um milionário russo a adjudicação de contratos públicos em troca de apoio financeiro, noticiaram os ‘media’ internacionais.

Milhares de austríacos concentraram-se no sábado junto à Chancelaria Federal para exigir eleições antecipadas e ao final do dia o primeiro-ministro anunciou a realização de legislativas antecipadas na Áustria após a rutura da coligação entre conservadores e extrema-direita devido ao escândalo.

Heinz-Christian Strache, líder do Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) de extrema-direita, formou Governo com o chanceler conservador Sebastian Kurz em dezembro de 2017. O escândalo acontece a poucos dias das eleições europeias, que se realizam a 26 de maio.

O FPÖ é provavelmente o mais antigo partido de extrema-direita nacionalista da União Europeia, fundado em 1956 por um antigo oficial das SS e declaradamente nacionalista, conservador e eurocético. De acordo com as mais recentes projeções para as eleições europeias, o FPÖ registava 23,5% das intenções de voto, o que poderá representar a eleição de cinco eurodeputados. A Áustria elege 18 dos 751 deputados do Parlamento Europeu.