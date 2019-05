O secretário-geral das Nações Unidas apelou este domingo a que os líderes mundiais vejam a luta para salvar o planeta contra as alterações climáticas como um interesse comum. Para isso, António Guterres considera que é fundamental que sejam tomadas decisões informadas, segundo noticia a agência Europa Press (acesso livre e conteúdo em espanhol).

Guterres sublinhou que estas não são questões de solidariedade ou generosidade, mas sim de “um interesse próprio de todos os responsáveis pelo processo de tomada de decisões em todo o mundo porque não é apenas o Pacífico que está em jogo, mas todo o planeta”.

O português que ocupa o mais alto cargo das Nações Unidas está de visita à Oceânia e Pacífico, onde várias ilhas-nações estão a perder terreno devido à subida do nível do mar provocado pelo aquecimento global.

No início da visita, Guterres tinha já defendido maior justiça social no tema das alterações climáticas, nomeadamente através do redirecionamento de impostos para o carbono. “Há que taxar a poluição, não as pessoas”, disse na segunda-feira passada. Acrescentou ainda que o fim da subsidiação dos combustíveis fósseis poderia ser outro passo na luta contra as alterações climáticas.