Leading People – International HR Conference

Leyla Nascimento, presidente da World Federation of People Management Associations (WFPMA) e Lucas Van Wees, presidente da European Association for People Management (EAPM), serão dois dos principais keynote, entre mais de duas dezenas de oradores. Será já no dia 3 de junho, no grande auditório da Nova SBE, em Carcavelos e o evento encerrará com um sunset de lançamento oficial da Leadership Summit Portugal 2019.

Será um evento focado na gestão de pessoas, com oradores nacionais e internacionais, palestras, debates e networking.

A conferência faz parte do projeto da Leadership Summit Portugal, é uma co-organização da Tema Central e dos Global Shapers do Fórum Económico Mundial (Lisbon Hub) e conta com o apoio institucional da CIP, Câmara Municipal de Cascais, Global Shapers Community Lisbon, APG, Pessoas@2020 e APESPE RH.

“Estamos a ir todos juntos?” é a questão principal a que este encontro vai procurar responder, uma vez que “não chega saber o caminho e dominar a velocidade com que o fazemos, importa saber se vamos unidos”.

“O respeito pela diversidade está a tornar-se um assunto trivial?”, “A Inteligência Artificial compreenderá a espiritualidade humana?”, “Estamos a melhorar a condição humana ou a criar humanos condicionados?” e “Como liderar para um mundo tecnológico e sustentável?” são as outras questões que vão dividir o evento em diferentes slots temáticos e grupos de debate.

Entre os oradores já confirmados estão Carlos Carreiras (presidente da Câmara Municipal de Cascais), Leyla Nascimento (presidente da WFPMA), Lucas Van Wees (presidente da EAPM), António Saraiva (presidente da CIP), Mário Ceitil (presidente da APG), Manuel Sousa Antunes (presidente da Pessoas@2020), Robin Teigland (professora na Chalmers University of Technology in Gothenburg), Pedro Teixeira (CEO da Lemon Works), Joana Queiroz Ribeiro (DRH da Fidelidade), Pedro Ramos (DRH do Grupo TAP Air Portugal), André Ribeiro Pires (administrador da Multipessoal), Diogo Alves (Gobal Shaper do Fórum Económico Mundial), Magda Faria, Head of Workplace & Business Flow na Axians Portugal, Alcino Lavrador, General Manager Altice Labs, Paula Oliveira, Senior Partner of SDO Consulting, Miguel Alves Martins, Professor NovaSBE, Catarina Conceição Silva, DRH CapGemini Portugal, Abbadhia Vieira (atriz e empreendedora), Mónica Vale de Gato (atriz) e Pedro Miguel Ribeiro (ator), com apresentação da jornalista Patrícia Matos.

Durante o evento serão feitas as nomeações dos Best Leaders 2019, com a participação de todos os presentes.

O evento encerrará com um sunset de lançamento oficial da Leadership Summit Portugal onde, além de serem apresentadas as novidades da cimeira deste ano, não faltará música e animação.

Veja o programa do evento aqui

Informação sobre os oradores

Bilhetes à venda aqui