As bolsas europeias estão a recuperar e o índice português está praticamente inalterado num dia de algum alívio das tensões comerciais entre EUA e China, depois da notícia de que as sanções ao conglomerado chinês Huawei vão ser suspensas por 90 dias.

Enquanto o Stoxx 600 valoriza 0,2%, o português PSI-20 avança 0,04% com a maioria das cotadas no verde. O destaque são as ações do banco BCP, que ganham 1,08%, para 25,19 cêntimos, mas também algumas empresas do setor energético.

A Galp Energia ganha 0,77%, para 14,375 euros, num dia de valorização do petróleo. O Brent, referência para as importações nacionais, ganha 0,36% em Londres, a cotar nos 72,23 dólares o barril, impulsionando os títulos da petrolífera portuguesa. Já a EDP Renováveis soma 0,58%, para 8,64 euros, também contribuindo para os ganhos no principal índice da bolsa de Lisboa.

Em sentido inverso, a EDP pesa com uma queda de 0,37%, para 3,218 euros por ação, mas o pior desempenho é mesmo o da Semapa, cujas ações corrigem com uma queda de 0,78%, para 12,8 euros.

A terça-feira arranca, desta forma, com um sentimento menos negativo do que o que tem sido predominante nas bolsas mundiais. Depois de anunciar na semana passada que a Huawei ficaria impedida de negociar com as empresas norte-americanas, a Administração Trump decidiu recuar na medida, suspendendo-a por 90 dias, um sinal positivo para os investidores em plena guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.