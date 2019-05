Altice liga Maciço Central da Serra Estrela com fibra ótica

Seis concelhos e mais de 60 freguesias do Maciço Central da Serra da Estrela já estão ligados através da fibra ótica. A Altice Portugal deu conta nesta quinta-feira que instalou um total de 78 mil km de fibra ótica naquela região “num investimento inédito de vários milhões de euros”.

Com esse investimento, seis concelhos e mais de 60 freguesias do Maciço Central da Serra da Estrela já se encontram ligados através de fibra ótica. A empresa de telecomunicações adianta que foi implementada uma cobertura de 85% do território, que dá acesso à fibra a mais de 144 mil habitantes e mais de 90 mil lares e empresas nos concelhos da Covilhã, Gouveia, Manteigas, Seia, Fundão e Oliveira do Hospital.

“Este projeto vem dar resposta a necessidades específicas da região. A infraestruturação do Maciço Central da Serra da Estrela permite que jovens, empresas e clientes instalados nestes concelhos, tenham o mesmo acesso e as mesmas oportunidades que jovens, empresas e clientes sediados em Lisboa ou no Porto”, deu conta Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, na cerimónia de inauguração do projeto.

O mesmo responsável explica ainda que este projeto representou “um enorme esforço da Altice Portugal, alicerçado naquele que é o maior investimento privado do país” naquela região.