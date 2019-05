A Fiat quer “casar” com a Renault. Fez o pedido, agora terá de esperar para ver se a proposta é aceite. A ideia da fabricante italiana é a de criar um grande grupo mundial, aspirando à terceira posição no ranking, atrás da e Toyota e da Volkwagen, mas a união acabaria pode fazer nascer um gigante no mercado nacional. Todas juntas, as várias marcas dos dois grupos passariam a representar quase um terço das vendas totais.

Olhando para os dados mais recentes da Associação Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), referentes aos primeiros quatro meses deste ano, percebe-se que a liderança no mercado português continua a pertencer à fabricante francesa. A Renault, que lidera em Portugal há décadas, vendeu, neste período, 13.355 veículos, mais do que a Peugeot e a Citröen. A Fiat está em quinto lugar, com 6.241 unidades comercializadas.

Contudo, Renault e Fiat são muito mais do que apenas estas duas marcas. Têm muitas mais. A Renault, cujo maior acionista é o Estado francês, com 15,1% do capital, possui 43,4% das ações da Nissan que, por sua vez controla a Mitsubishi. Se a Renault vendeu 13 mil veículos, a Nissan comercializou 3.671 e a Mitsubishi mais 1.822. E é preciso ter em conta ainda a Dacia, marca low cost do grupo, que em Portugal já vendeu 2.049 carros este ano.

Do lado da Fiat, é preciso contar com mais um rol de marcas, embora as vendas dessas sejam sobejamente inferiores às do grupo francês. A Fiat detém a Alfa Romeo, que vendeu 261 carros este ano, mas também a Jeep, que herdou do negócio com a Chrysler. A marca dos SUV e dos 4X4 vendeu 545 unidades. Com menos expressão em vendas, é preciso contar ainda com os sete Ferraris e sete Maseratis registados este ano em Portugal.

Tudo junto, a Renault apresenta um total de 20.897 unidades comercializadas em Portugal, este ano, bem mais do que os 7.061 registados pelas marcas da Fiat. Se a marca francesa é líder em nome próprio, perdendo para a PSA (Peugeot-Citröen, já com a Opel) em termos de vendas por grupo. A Fiat, no global, fica fora do pódio no mercado nacional.

Mas a combinação das duas permitir-lhes-ia chegar a um total de 27.958 unidades comercializadas em quatro meses, considerando os números deste ano como exemplo, superando a rival francesa PSA (23.783 unidades de janeiro a abril). Este total compara com os 92.446 veículos novos registados no mercado português durante este mesmo período, de acordo com os dados da ACAP, o que se traduz em 30,24% do total.