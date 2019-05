Criada há quase 20 anos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e pela Portugal Telecom (PT), a Caixanet foi liquidada no início deste ano, bem como a Caixa Tec e a Sogrupo, duas outras empresas do grupo Caixa. Este é mais um passo no âmbito da reestruturação, que tem como finalidade reduzir custos, avança o Jornal de Negócios (acesso pago).

“No âmbito do processo de reestruturação, a liquidação das sociedades Caixanet e CaixaTec foi realizada nos primeiros dias de janeiro de 2019”, lê-se no relatório e contas de 2018 do banco liderado por Paulo Macedo.

A Caixanet resultou de um acordo entre a CGD e a PT (agora Altice Portugal) em março de 2000. O objetivo, na altura, era constituir uma sociedade que desenvolvesse negócios na área da banca online. A Caixa Tec, por sua vez, nasceu em janeiro de 2007 a partir da fusão por integração na Imoportal.com – Multimédia S.A de um conjunto de ativos da Caixaweb. Entre outros projetos, a empresa foi responsável pelo desenvolvimento do site do banco estatal.

Ambas as empresas mantiveram-se no grupo Caixa até ao início deste ano, sob a tutela de Maria João Carioca. A responsável, que regressou à CGD em 2017, ficou com várias áreas a seu cargo nas unidades organizativas da Caixa, desde a direção de acompanhamento de empresas até à direção de negócio imobiliário, por exemplo.