Hoje nas notícias: Europeias, Fisco e turismo

Depois das eleições europeias chega a altura de fazer contas. O Estado português deverá conseguir poupar cerca de 370 mil euros em subvenções públicas para os partidos. Já os líderes europeus começam a reduzir a lista de candidatos para ocupar o lugar de topo em Bruxelas, e eliminam da corrida Manfred Weber, líder da maior família europeia. O Fisco quer ver um aumento na cobrança coerciva, de forma a recuperar cerca de mil milhões de euros. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Estado poupa 370 mil euros nas eleições europeias

Participaram 17 partidos nestas eleições para eleger os 21 deputados portugueses para o Parlamento Europeu, mas nem todos vão receber na totalidade o dinheiro da subvenção pública, fazendo o Estado poupar cerca de 370 mil euros. Esta subvenção estatal é repartida, sendo que 20% é distribuído em partes iguais, e os restantes 80% são distribuídos na proporção dos votos validamente expressos. Têm direito a esta subvenção os partidos que elejam pelo menos um eurodeputado. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (ligação indisponível).

Fisco quer aumentar cobrança coerciva em 8,6%

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) espera conseguir recuperar entre 945,5 e 1.156 milhões de euros através de cobrança coerciva este ano. A meta para a recuperação de impostos em dívida está presente no Plano de Atividades para 2019. Caso o valor da cobrança coerciva de impostos atinja o máximo do intervalo, irá representar um aumento de 8,6% face ao ano passado. A AT irá, de acordo com o Destak, monitorizar sistemas de cobrança coerciva e promover a eficiência na tramitação de dívida nova para conseguir que os contribuintes paguem dívidas em processo de execução fiscal. Leia a notícia completa no Destak (acesso livre).

Manfred Weber fora da corrida para presidente da Comissão Europeia

Depois das eleições europeias chega a altura de os líderes europeus decidirem quem será o próximo presidente da Comissão Europeia. E o alemão Manfred Weber, que é o candidato do Partido Popular Europeu, a maior força no Parlamento, já terá sido excluído da lista. Numa reunião entre os Chefes de Estado, ficou definido que o sucessor de Jean-Claude Juncker na cadeira de topo em Bruxelas tinha de ter “credibilidade” e “experiência governativa”. Ora, Weber nunca esteve num Governo alemão, faltando-lhe portanto o currículo que os líderes europeus desejam. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Turismo quer novo centro de congressos em Lisboa

A Associação de Turismo de Lisboa tem nos planos para este ano uma agenda preenchida de eventos na capital, para os quais seria desejável uma estrutura que desse resposta à grande quantidade de visitantes. Para isso, “a criação de um espaço apto a receber médios e grandes eventos” é uma das iniciativas que o Turismo vê com bons olhos, nomeadamente para “melhorar a boa reputação internacional e resultados de Lisboa”. Esta discussão surge numa altura em que ainda se aguarda a expansão da FIL para albergar a Web Summit. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso livre).

“Match-fixing é um dos problemas mais graves do futebol mundial”, diz presidente do Sindicato dos Jogadores

Rebentou um novo escândalo no mundo do futebol, desta vez um esquema de resultados combinados para beneficiar em apostas desportivas, em Espanha, que levou à detenção de vários jogadores, incluindo um ex-internacional do Real Madrid. Em reação a esta situação, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, aponta o match-fixing, a prática de viciar resultados, como “um dos problemas mais graves do futebol mundial”, salientando que acontece tanto em competições maiores como menores. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).