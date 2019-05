A Conferência Internacional de Recursos Humanos é organizada pela Tema Central, em parceria com os Global Shapers do Fórum Económico Mundial – Hub de Lisboa – e com a Câmara Municipal de Cascais. Vai trazer a Portugal duas das principais figuras do mundo da gestão de pessoas para apresentarem as principais tendências de gestão no mundo e na Europa: Leyla Nascimento, presidente da World Federation of People Management Associations (WFPMA) e Lucas Van Wees, presidente da European Association for People Management (EAPM). Contará também com a presença Robin Teigland, Professor at Chalmers University of Technology in Gothenburg, que vai abordar a questão da globalização e sustentabilidade.

O programa é diversificado, com momentos de palestra, debate, histórias de superação inspiradoras, desafios em palco, nomeações para os Best Public Leaders, teatro para empresas e termina com o sunset de abertura da Leadership Summit Portugal, com o DJ Burnout aos comandos.

9h00 | Check-in

9h30 | Opening speech by the organization

9h45 | European Perspectives on HR and innovation by Lucas Van Wees, President of EAPM (European Association of People Management)

10h15 | 3minutes challengewith Paula Oliveira, Senior Partner SDO Consulting & Pedro Ramos, DRH TAP, first round

10h40 | TRUST: The path of human leadership by André Ribeiro Pires, administrator Multipessoal

11h00 | Coffee-Break

11h30 | AR3 W3 HUMAN5 0R R0B0T5? by Pedro Teixeira, People Engineer Lemon Works

11h50 | 3 minutes challenge with Luís Urmal CEO SAP & Catarina Silva, DRH Capgemini, second round

12h10 | Best Leaders 2019 nominations

12h25 | A brief inspirational story by Herro K. Mustafa, Deputy Chief of Mission, EUA

13h00 | Lunch – Leading People Buffet

14h15 | The International HR Tendencies by Leyla Nascimento, President of WFPM (World Federation of People Management)

14h35 | Design the way to have the answers: Debate with António Saraiva, President of CIP, Mário Ceitil, President of APG, Manuel Sousa Antunes, President Pessoas@2020, moderated by Catarina G. Barosa, Líder magazine & Mariana Barbosa, Eco

15h10 | 3 minutes challenge with Alcino Lavrador, CEO Altice Labs & Joana Queiroz Ribeiro, DRH Fidelidade – third round

15h40 | Can the globalized world be ecologically sustainable? Robin Teigland, Professor at Chalmers University of Technology in Gothenburg, interviewed by Diogo Almeida Alves, Global Shaper of World Economic Forum

16h00 | Snack Stop & Autograph Session

16h30 | Paradox & Sustainability: how to live with, by Miguel Alves Martins, Executive Diretor Nova SBE Leadership for Impact Center

16h50 | The Path is Made of Choises, by Madga Faria Head of Safety Excellence and Workplace, Axians

17h10 | Best Public Leaders 2019 nominations – Short List

17h20 | Os profissionais with Mónica Vale de Gato, Abbadhia Vieira e Pedro Miguel Ribeiro

17h45 | Official opening Leadership Summit Portugal 2019

18h00 | Leading Sunset – DJ Burnout

Nota: A conferência faz parte do projeto da Leadership Summit Portugal, é uma co-organização da Tema Central e dos Global Shapers do Fórum Económico Mundial (Lisbon Hub) e conta com o apoio institucional da CIP, Câmara Municipal de Cascais, Global Shapers Community Lisbon, APG, Pessoas@2020 e APESPE RH.

Informação sobre os oradores

