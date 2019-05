Estão abertas a partir de 1 de junho, sábado, as candidaturas ao “prémio empreendedor do ano João Vasconcelos”, anunciado pela Startup Lisboa a 28 de março. “Como racional, este prémio é uma homenagem ao João Vasconcelos, primeiro diretor executivo da Startup Lisboa. Essa é a primeira razão da sua existência”, explica Miguel Fontes ao ECO. “Depois, servirá para premiar empreendedores em termos de performance, que poderá ser individual ou de equipa. Pode vencer o prémio uma startup e não apenas uma pessoa“, detalha o responsável pela incubadora.

A ideia é que o “prémio empreendedor do ano” seja atribuído anualmente. Elegíveis para a distinção estão founders na Startup Lisboa ou pessoas e projetos sediados em Lisboa.

Anunciado pela Startup Lisboa nos dias seguintes à morte de João Vasconcelos, o prémio conta ainda com o apoio do Iapmei, da Câmara de Lisboa e do Montepio, parceiros da incubadora. As candidaturas podem ser feitas através do preenchimento de um formulário online, e até 31 de agosto.

Entre os critérios de escolha para o “prémio empreendedor do ano João Vasconcelos” estão a visão e a estratégia, a resiliência, a equipa, o crescimento e a penetração internacional do projeto. A entrega do prémio no valor de dez mil euros deverá acontecer na segunda quinzena de setembro, perto do dia de aniversário de João Vasconcelos. O vencedor será escolhido por uma pool que inclui alguns dos primeiros founders de startups que passaram pela Startup Lisboa, criada em 2012.