Boris Johnson, apontado como o favorito para suceder à primeira-ministra na liderança dos conservadores britânicos, lançou esta segunda-feira oficialmente a sua campanha, reiterando que o Brexit irá acontecer a 31 de outubro, “com ou sem acordo” com Bruxelas.

“Se eu entrar [no número 10 de Downing Street, a residência oficial da primeira-ministra britânica], sairemos [da União Europeia (UE)] com ou sem acordo a 31 de outubro. É isso que faremos”, garante o político no primeiro vídeo de campanha, divulgado através da rede social Twitter.

“Devemos ter a coragem de dizer às pessoas deste país que podemos fazê-lo se o quisermos realmente”, prossegue Boris Johnson no mesmo vídeo, que mostra o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros britânico e ex-presidente da câmara de Londres a abordar na rua várias pessoas, como, por exemplo, um casal de idosos.

Desgastada com o longo e conturbado processo do Brexit, Theresa May deixa na sexta-feira, dia 7 de junho, a liderança do Partido Conservador britânico. A primeira-ministra britânica adiou a data do Brexit — inicialmente prevista para 29 de maio — para 31 de outubro, depois do acordo que fez com Bruxelas ter sido rejeitado três vezes pelos deputados britânicos.

May irá assegurar a transição até que os conservadores britânicos designem um novo líder, até 20 de julho, entre 13 candidatos. Boris Johnson foi um dos rostos da fação que apoiou o Brexit no referendo de 23 de junho de 2016. “Se há uma lição do referendo de 2016 [em que 52% dos eleitores votaram a favor do ‘Brexit’], é que muitas pessoas sentem que foram deixadas para trás, que não podem participar plenamente nas oportunidades e nos sucessos” deste país, acrescentou o ex-chefe da diplomacia britânica no mesmo vídeo.

Muito apreciado pelos militantes de base do Partido Conservador (“Tories”), Boris Johnson, de 54 anos, é caracterizado por muitos como um político inteligente, carismático e controverso. Já entre os deputados conservadores, o político suscita reações díspares. Coincidência ou não, o lançamento oficial da campanha de Boris Johnson acontece no primeiro dia da visita de Estado ao Reino Unido do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O líder norte-americano, que no fim de semana voltou a envolver-se no debate do Brexit e que recomendou ao Reino Unido uma saída da UE sem acordo, já declarou que Boris Johnson é o seu favorito para suceder a Theresa May. Trump também elogiou o populista e eurocético, Nigel Farage, líder do Partido Brexit, força política que ganhou as recentes eleições europeias. Antes de iniciar a viagem até ao Reino Unido, Trump admitiu um eventual encontro com estes dois políticos, com quem tem “relações muito boas”.