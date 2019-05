Theresa May anunciou esta sexta-feira a sua demissão do cargo de primeira-ministra do Reino Unido e vai deixar a liderança do Partido Conservador a 7 de junho, cedendo à intensa pressão interna numa altura em que o Brexit está numa fase crítica.

O anúncio foi feito depois de uma reunião com Graham Brady, líder do grupo parlamentar e, segundo o The Guardian, se não aceitasse a demissão, teria de enfrentar uma segunda moção de censura, que já estava preparada.

Num discurso à entrada do número 10 de Downing Street, que terminou com a primeira-ministra britânica em lágrimas, a ainda líder do governo disse que o facto de não ter conseguido conduzir o Reino Unido à saída da UE será sempre “motivo de arrependimento”. “Vou em breve deixar o cargo que tem sido a honra da minha vida. A segunda primeira-ministra, mas certamente que não a última. Não o faço com má vontade, mas com enorme e duradoura gratidão de ter tido a oportunidade de servir o país que eu amo”, concluiu.

A demissão surge depois da apresentação de um “novo acordo” para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) que não terá agradado a diversos deputados da própria bancada e até a figuras do próprio Executivo. Em causa, a proposta de May para votar no Parlamento um diploma que iria a abrir portas a um segundo referendo.

Com a saída de Theresa May a 7 de junho deverão arrancar os procedimentos para a escolha de um novo líder. A liderança da bancada parlamentar terá agora de definir os termos em que se realizará essa escolha, num processo que poderá demorar cerca de seis semanas, refere o mesmo jornal.

(Notícia atualizada pela última vez às 10h33)